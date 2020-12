Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti sanno per convenzione che le banane sono un frutto astringente. Oltre alle preziose proprietà nutrienti, benefiche per l’organismo, sulle banane si aggiungono altri miti. Alcuni sono veri e altri meno.

Per quanto riguarda il fatto che le banane siano astringenti, ci sono diversi pareri. Eppure la verità è una sola. Ecco cosa si conosce di questo frutto.

Ecco dunque alcune notizie sulle banane e il loro potere astringente tra verità, leggenda e controindicazioni.

Le proprietà nutritive delle banane

Questo frutto tropicale ha origini antichissime. Infatti, compare in fonti remote e pare che sia giunto da Malesia, Indonesia e Filippine. In questi luoghi, oggi esistono ancora innumerevoli qualità selvatiche.

Questi frutti, sebbene non autoctoni, sono ampiamente consumati in Italia e in tutta l’Europa. Come snack, come merenda o come fonte di energia per gli sportivi, hanno un immenso apporto di nutrienti.

Le banane sono composte per lo più di carboidrati e fibre, mentre hanno pochi grassi e proteine. Questo frutto è ricco di vitamina A, C, E e B, oltre a potassio, calcio, fosforo, rame e ferro. Il caso di anemia, il consumo di banane favorisce la corretta ripresa del sistema cardiovascolare.

Per quanto riguarda gli zuccheri, esse sono ricche di zuccheri semplici che forniscono energia. Ma per quanto riguarda il loro potere astringente, cosa effettivamente si può dire?

Le banane e il loro potere astringente tra verità, leggenda e controindicazioni

L’idea che le banane aiutino a risolvere problemi intestinali potrebbe essere uno dei soliti falsi miti. Eppure, questa volta non si tratta di una leggenda. Le banane hanno un effettivo effetto astringente grazie al contenuto di acido butirrico. Questo acido crea un effetto lenitivo sullo stomaco e ne regola la mucosa intestinale.

Per questa ragione le banane aiutano nel riequilibrare la flora intestinale grazie anche al grande apporto di fibre e all’integrazione degli elementi necessari. Le proprietà astringenti della banana dipendono anche dal suo grado di maturazione. Necessario che la banana non sia completamente matura, perché in quel caso la quantità di zuccheri sarà maggiore. Le banane dovranno essere quindi consumate semi verdi.

Le controindicazioni

In alcuni casi, il consumo di banane può essere sconsigliato. La quantità di banane consumate dovrebbe essere sempre contenuta per il contenuto zuccherino e di carboidrati.

I soggetti allergici dovrebbero inoltre fare molta attenzione, poiché nella polpa di questi frutti sono presenti delle proteine allergizzanti. Anche chi soffre di obesità e diabete dovrebbe evitare il consumo di banane che potrebbero alzare la glicemia del sangue.