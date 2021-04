Il nostro Ufficio Studi ad inizio anno in area 1,70 ha iniziato a valutare l’acquisto di questo titolo. I motivi della scelta derivavano da ragioni grafiche. Infatti, in quel momento si ravvisava un segnale rialzista. Questo segnale si era poi rafforzato nel mese di marzo.

Il titolo (MIL:ZUC) ha chiuso la giornata di contrattazione del 16 aprile al prezzo di 1,92 in ribasso dello 0,52% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,51 ed il massimo a 2,07.

Quali sono le nostre previsioni?

Le azioni Zucchi potrebbero salire di almeno un altro 25% nel breve termine ma nel lungo potrebbero anche triplicare il prezzo.

La società con sede a Rescaldina e fondata nel 1920, oggi capitalizza in Borsa 48,6 milioni di euro, produce e vende biancheria per la casa in Italia e in Francia.

Non leggiamo e non troviamo in circolazione raccomandazioni degli altri analisti e la cosa ci stranisce in quanto il titolo potrebbe essere all’inizio di un forte rialzo e presenta una buona struttura patrimoniale. Abbiamo studiato i bilanci degli ultimi 4 anni e la società non presenta squilibri e la nostra stima di fair value è in area 2,60, con una sottovalutazione rispetto al prezzo corrente superiore al 25%. Questo giudizio verrà probabilmente rivisto al rialzo nei prossimi mesi.

Quello che appare interessante sono i grafici che sembrano scontare l’inizio di un forte apprezzamento, movimento che potrebbe portare nei prossimi 2/3 anni a un violento rialzo.

Il titolo nell’anno 1999, dopo aver segnato il massimo in area 159,20 ha iniziato una vera e propria carambola ribassista fino al minimo di 0,747 del 2016. Da quel livello è iniziato un lento rialzo che ora è giunto ad un punto dove potrebbe lasciare spazio ad una fase di esplosione dei prezzi con aumento dei volumi.

La strategia operativa

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term. Per chi possiede le azioni come da nostri precedenti consigli operativi, può mantenere con stop loss di lungo termine a 1,50. Supporto di breve termine a 1,771. Obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 2,22 e poi 2,52/2,77.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.