Dopo un rialzo di oltre il 200% in poco più di 6 mesi, il titolo Vantea Smart ha tirato i remi in barca. Gli ultimi mesi, infatti, a partire da inizio ottobre, hanno mostrato una forte debolezza delle quotazioni associata a un forte aumento della volatilità. Vantea Smart, infatti, è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 7% a settimana.

A questo punto, però, le azioni Vantea Smart potrebbero essere sul punto di accelerare al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 6,55 euro che sta resistendo molto bene alle pressioni ribassiste.

La tenuta di questo livello potrebbe fare accelerare al rialzo il titolo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 8 euro. In questo caso, infatti, si aprirebbero le porte al raggiungimento della massima estensione rialzista in area 11 euro.

Al ribasso, invece, la rottura di area 6,55 euro farebbe accelerare al ribasso con massima estensione in area 3,07 euro.

La valutazione del titolo Vantea Smart

Secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo è sottovalutato di oltre il 60%. Se, invece, si guarda ai multipli di mercato le azioni Vantea Smart risultano essere sopravvalutate.

I due principali punti di forza del titolo, però, sono la situazione finanziaria e le prospettive di crescita degli utili.

Ad esempio i debiti della società corrispondono a meno del 15% del suo capitale, un livello veramente invidiabile. Inoltre, l’indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, è circa 2. Anche in questo caso un livello molto rassicurante. Per quel che riguarda la crescita, invece, le attese sono per una crescita degli utili del 49,7% all’anno per i prossimi tre anni. Un livello molto superiore a quello del settore di riferimento.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 57%

Le azioni Vantea Smart potrebbero essere sul punto di accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Vantea Smart (MIL:VNT) ha chiuso la seduta del 10 febbraio a quota 7,13 euro in rialzo del 2,00% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

