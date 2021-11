Il 6 agosto la società Ulisse BioMed è stata quotata sull’AIM con un prezzo di 2 euro per azione. Questo livello di prezzo, però, non è stato mai toccato. L’apertura nel primo giorni di contrattazioni, infatti, è stata a 3 euro con un +50% rispetto al livello dell’IPO. Nelle sedute successive il rialzo è continuato tanto che le quotazioni del titolo hanno toccato il massimo storico in area 7,55 euro con un rialzo del 360%.

Da quel momento in poi, però, è iniziata una lunga e inesorabile discesa che ha portato il titolo in area 3,25 euro. Praticamente le quotazioni sono tornate sui livelli della prima seduta di contrattazioni. Da notare che lo Swing Indicator ha dato un segnale di vendita quando le quotazioni si trovavano in area 5,61 euro.

La discesa, però, non è ancora finita. Come si vede dal grafico, infatti, il I obiettivo di prezzo si trova in area 2,62 euro. C’è, quindi, ancora spazio per scendere, ma il capolinea potrebbe essere vicino. Tuttavia, le azioni Ulisse Biomed dopo la lunga discesa potrebbero essere vicine alla ripartenza.

Dal punto di vista operativo, quindi, si potrebbero tentare acquisti in area 2,62 euro. Tuttavia è importantissimo far scattare lo stop nel caso di chiusura settimanale inferiore a questo stesso livello. Una chiusura settimanale inferiore a 2,62 euro, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso almeno fino in area 1,436 euro.

Qualora, invece, si dovesse ripartire al rialzo da questi livelli, gli obiettivi si troverebbero in area 6,4 euro. Per un calcolo più preciso, però, bisognerà attendere l’inversione rialzista.

Il titolo azionario Ulisse BioMed (MIL:UBM) ha chiuso la seduta del 19 novembre a quota 3,25 euro in ribasso dell’1,81% rispetto alla seduta precedente.

