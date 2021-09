Se si guarda all’andamento del titolo nell’ultimo anno risulta immediatamente evidente come le quotazioni si siano mosse per oltre il 90% del tempo all’interno dell’intervallo 5,38 euro – 7,50 euro. Possiamo dire, quindi, che le azioni TraWell Co si trovano in un limbo che potrebbe anticipare o un forte rialzo o un forte ribasso. Prima di proseguire ricordiamo che in quest’ultimo anno si ricordano solo due momenti di altissima volatilità, maggio 2021, quando il titolo TraWell Co è passato in un attimo da area 6 euro a 12 euro per poi tornare immediatamente in area 5 euro. Questo eccesso di volatilità si è manifestato poco prima dell’aumento di capitale che c’è stato durante il mese dei giugno.

Torniamo ora all’analisi grafica.

Una chiusura settimanale superiore a 7,5 euro potrebbe spingere le quotazioni verso gli obiettivi della proiezione rialzista (linea continua) indicati in figura. Il I obiettivo di prezzo si trova in area 11,85 euro e a seguire il II obiettivo di prezzo si trova in area 18,9 euro. La massima estensione rialzista, poi, si trova in aera 26 euro (III obiettivo di prezzo). Ci troviamo, quindi, al cospetto di un potenziale rialzista che potrebbe portare a un rialzo di circa il 300% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, chiusura settimanale inferiore a 5,38 euro aprirebbe le porte a una discesa verso l’obiettivo più vicino in area 0,2 euro. Questo livello comporterebbe una discesa di oltre il 95% e, al momento, rappresenta un obiettivo altamente improbabile. Tutto, però, dipenderà da quanto accadrà quando le azioni TraWell Co arriveranno a contatto con i primo supporto intermedio in area 3,44 euro.

Per l’unico analista che copre il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una forte sottovalutazione pari al 80% ai livelli attuali.

TraWell Co (MIL:TWL) ha chiuso la seduta del 28 settembre a quota 6,58 euro in ribasso del 0,30%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale