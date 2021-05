Da ormai qualche mese le azioni Tamburi Investment Partners sono strette tra i supporti e le resistenze, indecise sulla direzione da intraprendere.

Va detto che al momento la proiezione in corso è rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Resta, però, una forte sopravvalutazione, almeno secondo gli indicatori basati sui multipli di mercato, che potrebbe preludere a un ritracciamento. Di questa eventualità avevamo già accennato nel report di marzo. Tuttavia il ribasso non si è concretizzato, ma si è trasformato in una lunga fase laterale che, sotto certi aspetti, è anche peggiore. Soprattutto a livello giornaliero, infatti, si sono susseguiti tutta una serie di falsi segnali potenzialmente devastanti per i portafogli titoli degli investitori.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 17% circa

Le azioni Tamburi Investment Partners sono strette tra i supporti e le resistenze: cosa le aspetta per il futuro secondo le indicazioni dell’analisi grafica?

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 24 maggio a 7,95 euro in rialzo del 4,19% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma da metà marzo le quotazioni sono compresse tra il supporto in area 7,56 euro e la resistenza in area 8,07 euro.

Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Al rialzo gli obietti sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero tornare 7 euro.

Attenzione a un possibile segnale ribassista dello Swing Indicator.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Anche su questo time frame la tendenza al rialzo, ma le quotazioni si stanno scontrando con il II obiettivo di prezzo in area 8,23 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 10 euro.

Discese fisiologiche fino in area 6,35 euro sono possibili, ma chiusure mensili inferiori a questo livello farebbero definitivamente accantonare lo scenario rialzista.