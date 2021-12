Le azioni SoStravel.com potrebbero essere partite per un rialzo del 100% circa dopo che hanno rotto in chiusura di settimana un importantissimo livello già indicato in un precedente report. A inizio ottobre, infatti, il nostro Ufficio Studi titolava Le azioni Sostravel.com potrebbero presto accelerare al ribasso, ma i rialzisti non sono ancora stati sconfitti.

In estrema sintesi si indicava in area 0,968 (I obiettivo di prezzo) come livello da monitorare con attenzione in chiusura settimanale. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, avrebbe aperto la strada a un’accelerazione rialzista verso area 1,125 euro (I obiettivo di prezzo), prima, e a seguire verso il II obiettivo di prezzo in area 1,52 euro. La massima estensione rialzista, poi, si trova in area 1,93 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzista del 100% circa.

Da notare che il rialzo cui abbiamo assistito durante la seduta di venerdì è stato accompagnato con un notevole incremento dei volumi. È ragionevole supporre, quindi, che il rialzo sia destinato a continuare nel medio/lungo periodo.

Solo la mancata conferma della rottura della resistenza farebbe precipitare nuovamente le quotazioni al ribasso verso gli obiettivi indicati dalla linea continua.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo Sostravell.com è fortemente sopravvalutato. Inoltre secondo gli analisti non ci sono particolari punti di forza per il titolo. L’unico punto veramente di forza è la situazione finanziaria. L’indice di liquidità, infatti, è superiore a 2 e il rapporto debito totale su capitale è inferiore al 50%.

Avvertenza

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione del titolo è di circa 7 milioni e che il controvalore medio scambiato giornalmente si aggiorna intorno ai 20.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare forti escursioni dei prezzi con conseguenti potenziali elevate perdite in conto capitale. Sostravel.com, infatti, è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 10% a settimana.

Le azioni SoStravel.com potrebbero essere partite per un rialzo del 100% circa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Sostravel.com (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 3 dicembre a 1,06 euro in rialzo del 19,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale