Dal 20 novembre del 2020, il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo nella propria Lista delle raccomandazioni e da quel momento, le quotazioni sono salite del 60,4%. Un guadagno davvero straordinario ma il futuro potrebbe riservare ancora ulteriori sorprese positive. Un titolo che sale, nonostante possa vivere i suoi alti e bassi fisiologici, va mantenuto fino a quando la tendenza rialzista primaria rimane intatta, e fino a quando non sia stato espresso nei prezzi tutto il valore.

Quali sono i livelli da monitorare e gli elementi di bilancio e grafici che vanno evidenziati allo stato dei luoghi?

Iniziamo con l’esprimere la nostra raccomandazione per gli investitori privati ed istituzionali:

le azioni Somec ancora sottovalutate del 46% dai livelli attuali potrebbero decollare. Alziamo il target a 35 euro per azione.

Ora andremo ad evidenziare sommariamente le spiegazioni alle nostre affermazioni.

La società con sede a San Vendemiano capitalizza in Borsa 161,5 milioni di euro, progetta e produce involucri e facciate in vetro, progetti architettonici speciali, interni di aree pubbliche e attrezzature professionali per la cucina in diverse aree geografiche.

Il titolo (MIL:SOM) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 23,90 in rialzo del 2,14%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 17,25 ed il massimo a 24,90.

Analisi sommaria dei bilanci

I margini di profitto (1,2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3,2%). Si prevede che gli utili cresceranno del 47,91% all’anno.

Leggiamo 2 raccomandazioni di altri analisti con un target a 29,15 dai precedenti a 22,25 euro per azione. Il nostro target di fair value individuato già nel mese di novembre a 32,62 viene ulteriormente alzato a 35 euro per azione. Siamo molto ottimisti per la crescita degli utili/ricavi e del business dei prossimi mesi.

Questa è una società sulla quale continuare a puntare non solo nel breve ma anche nel lungo termine.

Quale strategia di investimento da ora in poi?

Chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti indicazioni al prezzo di 14,90, può mantenere la posizione in ottica Buy and Hold con stop loss di lungo termine a 20,91 (dal precedente 17,24) ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 24,90 e poi 27,60.

Chi invece, vuole comprare il titolo a mercato potrebbe farlo inserendo lo stop loss di breve a 22,59 e di lungo a 20,91.

Il nostro giudizio rimane Strong Buy Long term.

Si procederà per step.