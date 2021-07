Le azioni Sogefi potrebbero o essere all’inizio di un forte rialzo o di un forte ribasso. Detto così potrebbe sembrare un’affermazione banale. Quello che in realtà vogliamo evidenziare è che il titolo si trova in prossimità di un livello molto importante che potrebbe condizionare pesantemente l’andamento delle quotazioni nelle prossime settimane.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista e ha quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,342 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in aera 1,094 euro e a seguire verso la massima estensione rialzista in area 0,851 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe perdere oltre il 40% rispetto ai livelli attuali.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire la ripartenza del titolo Sogefi verso i massimi recenti in area 2 euro.

Possiamo dare qualche indicazione su quale potrebbe essere lo scenario più favorito?

La settimana in corso e quella precedente hanno mostrato un segnale di vendita dello Swing Indicator che potrebbe favorire lo scenario ribassista. Tuttavia, va altresì notato che i volumi che hanno accompagnato il recente ribasso sono inferiori alle settimane precedenti. Bisogna, quindi, procedere con molta cautela.

A favore dei rialzisti c’è il fatto che la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.37 volte il suo fatturato. Infine, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Gli analisti che coprono il titolo hanno un giudizio medio mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Le azioni Sogefi potrebbero o essere all’inizio di un forte rialzo o di un forte ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni di Sogefi (MIL:SO) hanno chiuso la seduta del 30 giugno a quota 1,37 euro in ribasso del 2,42% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione

Approfondimento

Prezzi su, così le Borse scendono ma il vero motivo è un altro