Dopo che nel precedente report mettevamo in guardia da una possibile accelerazione ribassista, la situazione sul titolo non è affatto cambiata. Anzi, è peggiorata visto che è stato rotto al ribasso il supporto in area 0,56 euro e al momento le azioni Società Editoriale Il Fatto al momento non hanno possibilità immediate di invertire al rialzo.

L’impostazione del titolo, infatti, è saldamente ribassista e non ci sono ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,42 euro. Al raggiungimento di questo livello dovremmo assistere a una ripresa del rialzo. Che il titolo possa andare sotto questo livello è altamente improbabile. Area 0,42 euro, infatti, corrisponde ai minimi storici.

Un primo indizio rialzista si potrebbe avere con un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator. Una conferma poi della ripartenza si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 0,56 euro.

La valutazione del titolo

Per quel che riguarda la valutazione, secondo i multipli di mercato le azioni de la Società Editoriale il Fatto sono sottovalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili a 12,5 per l’anno 2021 e 8.3 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi. Analogo risultato si ottiene andando a considerare l’enterprise value to sales” che è di 0,24 per l’anno 2021 ed è uno dei più bassi del mercato italiano. Se poi si va a considerare il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, si vede che la sottovalutazione sale a oltre l’80%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dall’analista che copre il titolo la raccomandazione è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 95% circa.

Le azioni Società Editoriale Il Fatto al momento non hanno possibilità immediate di invertire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Società Editoriale Il Fatto (MIL:SEIF) ha chiuso la seduta del 19 gennaio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 0,498 euro.

Time frame settimanale