Le azioni SIT salgono da oltre un anno, ma un importante livello potrebbe ostacolarne il cammino nel breve periodo. La forte resistenza costituita dal I obiettivo di prezzo in area 11,65 euro, infatti, potrebbe rappresentare un forte ostacolo alla continuazione del rialzo anticipato in un precedente report (Attenzione alle azioni SIT, superato l’ostacolo a 9 euro potrebbero più che raddoppiare il loro valore) quando il titolo quotava in area 8,4 euro.

Effettivamente la rottura in chiusura di settimana di area 9 euro ha impresso una forte accelerazione rialzista e ora sta per arrivare la prova del 9. Da notare che il nostro indicatore Swing Indicator è in posizione di acquisto da novembre 2020 quando le azioni valevano circa 5 euro. Questa performance ha permesso al titolo nell’ultimo anno di battere sia il mercato italiano che la media del suo settore di riferimento.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

La mancata rottura in chiusura di settimana di area 11,65 euro aprirebbe le porte agli obiettivi indicati nel riquadro rosso. Da notare che qualora fosse raggiunto il III obiettivo di prezzo il titolo potrebbe quasi raddoppiare il suo valore rispetto ai livelli attuali.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 9,02 euro. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 10,05 euro.

Il rialzo è supportato da ottimi dati societari

Questa eccezionale performance del titolo SIT trova le sue fondamenta in ottimi dati societari. Ad esempio, l’azienda ha riportato un forte risultato del secondo trimestre con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto:

Ricavi: 97,6 milioni di euro (in aumento del 63% rispetto al secondo trimestre 2020).

Utile netto: 1,54 milioni di euro (in aumento di 1,88 milioni di euro rispetto al secondo trimestre 2020).

Margine di profitto: 1,6% (in aumento rispetto alla perdita netta del secondo trimestre2020). Il passaggio alla redditività è stato guidato da un aumento dei ricavi.

Prima di concludere notiamo che la società ha sempre distribuito un dividendo dal rendimento molto interessante superiore al 3%. Infine, l’unico analista che copre il titolo SIT ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 35,5%.

Le azioni SIT salgono da oltre un anno, ma un importante livello potrebbe ostacolarne il cammino: le indicazioni dell’analisi grafica

SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 6 ottobre a quota 10,7 euro in ribasso del 1,83% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale