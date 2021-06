Nonostante la tenuta del forte supporto in area 0,94 euro (II obiettivo di prezzo) le azioni ROSSS potrebbero non avere ancora completato il movimento ribassista.

I motivi sono sostanzialmente due ed entrambi di natura grafica.

Sul time frame settimanale, dove stiamo assistendo alla strenue tenuta del supporto precedentemente indicato, non c’è stato alcun segnale di inversione del BottomHunter e dello Swing Indicator. Inoltre sul time frame mensile è stato raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 1,015 euro, per cui le probabilità di, almeno, un ritracciamento sono molto elevate.

Dovendo individuare il punto di approdo di questo ritracciamento, possiamo dire che l’obiettivo più probabile si trova in area 0,82 euro. Su questo livello si può pensare di tornare compratori.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo ROSSS non è messo molto bene, nel senso che è sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Per concludere facciamo notare che ROSSS ha una piccola capitalizzazione di Borsa. Allo stato attuale, infatti, la capitalizzazione del titolo è di poco inferiore ai 13 milioni di euro e gli scambi medi giornalieri (senza considerare le sedute caratterizzate da una forte escursione dei prezzi) sono inferiori ai 100.000 euro. Si raccomanda, quindi, la massima prudenza.

Le azioni ROSSS potrebbero non avere ancora completato il movimento ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ROSSS (MIL:ROS) ha chiuso la seduta del 14 giugno a quota 0,092 euro in rialzo del 2,29% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

