Le azioni Prysmian potrebbero essere all’inizio di un rialzo di oltre l’80% rispetto ai livelli attuali, ma incombe l’incubo del doppio massimo.

Come si vede dal grafico seguente, il titolo è impostato al rialzo ed è sostenuto da un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Tuttavia le quotazioni hanno raggiunto un’area di prezzo (30,36 euro) che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni provocando anche ritracciamenti dell’ordine del 30%. Il titolo, quindi, si trova in una situazione molto delicata. Il segnale che le cose si stanno mettendo male arriverebbe da una chiusura settimanale inferiore al supporto in area 28,36 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo il I obiettivo di prezzo si trova in area 33,62 euro. Gli obiettivi successivi sono indicati in figura re la massima estensione rialzista passa per area 50,56 euro per un potenziale rialzo di oltre l’80% rispetto ai livelli attuali.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una valutazione in linea con le quotazioni attuali.

Per concludere Prysmian gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 25 giugno a quota 30,51 euro in rialzo dello 0,56% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimento

