Dopo settimane di incertezza e lateralità, le azioni PLC hanno scelto la strada del ribasso e questa settimana potrebbe accelerare verso gli obiettivi ribassisti.

La prima seduta della settimana, infatti, ha mostrato una notevole debolezza del titolo che ha rotto al ribasso il forte supporto in area 2,09 euro. Qualora questo break dovesse essere confermato, allora le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 1,74 euro. Il segnale è ancora più forte se si tiene conto del fatto che già settimana prossima c’era stato un segnale ribassista dello Swing Indicator. Una sua conferma associata alla rottura di un supporto importante sarebbe un segnale potentissimo da non trascurare.

Qualora questa dovesse essere la strada per il titolo PLC, oltre all’obiettivo in area 1,74 euro di cui abbiamo già parlato, dobbiamo sapere che la massima estensione del ribasso è localizzata in area 1,39 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti, invece, potrebbero trovare sostegno da una chiusura superiore al livello critico in area 2,09 euro. Per una definitiva inversione rialzista, invece, bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 2,31 euro.

La valutazione del titolo PLC

Dal punto di vista della valutazione la situazione è molto chiara e indica un titolo sottovalutato. Ad esempio, sia il far value (calcolato con il metodo del discounted cash flow) che il Price to Book ratio esprimono una sottovalutazione del 20%. Inoltre, la società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 11.8 per il 2021 e di 10.39 per il 2022, la società è tra le più economiche sul mercato. Infine, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.67 volte il suo fatturato.

Secondo gli analisti che coprono il titolo PLC il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 30%.

Le azioni PLC hanno scelto la strada del ribasso e questa settimana potrebbe accelerare verso gli obiettivi ribassisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo PLC (MILPLC) ha chiuso la seduta del 20 dicembre a quota 2,04 euro in ribasso del 3,32% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale