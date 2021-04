Le azioni Piteco sono molto interessanti e a breve potrebbero esplodere al rialzo. Un’eventuale esplosione al rialzo, però, non dovrebbe sorprendere. Il titolo, infatti, non è nuovo a performance superiori sia al settore di riferimento che al mercato italiano. Negli ultimi cinque anni, infatti, il titolo ha sempre fatto meglio della media del settore di riferimento guadagnando oltre il 180% con una media annua del 36%.

Il titolo azionario viene da una fase di ritracciamento che ha portato le quotazioni da area 12 euro giù fino in area 9 euro offrendo un’ottima opportunità di acquisto per gli investitori interessanti al titolo. Dopo aver raggiunto, infatti, il II obiettivo di prezzo della proiezione ribassista, le quotazioni sono scattate al rialzo e sono sul punto di esplodere con possibilità di raddoppiare il loro valore.

La chiave per capire cosa accadrà nelle prossime settimane passa per area 11,95 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 13,85 euro, prima, e a seguire degli altri obiettivi indicati in figura sul time frame settimanale.

Solo un segnale ribassista dello Swing indicator dovrebbe preoccupare gli investitori che puntano sul titolo nel medio/lungo periodo.

Le azioni Piteco sono molto interessanti e a breve potrebbero esplodere al rialzo: Le indicazioni dell’analisi grafica

Piteco (MIL:PITE) ha chiuso la seduta del 13 aprile a quota 10,6 euro in ribasso dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

I mercati azionari sembrano voler ripartire al rialzo e questi sono i livelli di conferma o meno del movimento