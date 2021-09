Le azioni Pininfarina sono in bilico tra un rialzo del 30% e un ribasso del 30%. Cosa fare nelle prossime settimane?

Era il mese di aprile quando in un report sul titolo ci chiedevamo quando sarebbe terminata la fase laterale in corso. Sono passati 4 mesi e nulla è cambiato. Infatti, le azioni Pininfarina sono in bilico tra un rialzo del 30% e un ribasso del 30%.

Come si vede dal grafico, infatti, il livello in area 1,01 euro rappresenta un’importante spartiacque sia per i rialzisti che per i ribassisti. Costituisce, infatti, il primo ostacolo sia lungo il percorso rialzista che lungo quello ribassista. Questa situazione sta generando tantissimi falsi segnali che alla lunga potrebbero avere un forte impatto negativo sul conto titoli degli investitori. Vista l’estrema compressione della volatilità, anche il BottomHunter e lo Swing Indicator hanno difficoltà a trovare il segnale giusto.

Andiamo, quindi, ad analizzare le attese in entrambi gli scenari.

Al rialzo l’obiettivo più vicino passa per area 1,09 euro, mentre la massima estensione rialzista passa per area 1,35 euro. Potenzialmente, quindi, le azioni Pininfarina potrebbero guadagnare oltre il 30%.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino passa per area 0,96 euro e la massima estensione per area 0,72 euro. In questo caso, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a una perdita di oltre il 30%.

Dal punto di vista dei fondamentali non ci sono molte indicazioni su Pinininfarina, ne’ ci sono analisti che danno una raccomandazione. L’unico aspetto veramente positivo legato al titolo è legato alla sua posizione finanziaria. La società, infatti, è molto solida e ha un indice di liquidità immediato e di lungo termine molto buoni. In entrambi i casi, infatti, l’indice è superiore a uno, per cui la società non ha alcun problema a onorare le pendenza sia nel breve che nel lungo termine.

Le azioni Pininfarina sono in bilico tra un rialzo del 30% e un ribasso del 30%: le indicazioni dell’analisi grafica

Banca IFIS (MIL:IF) ha chiuso la seduta del 24 giugno in rialzo dello 0,29% rispetto alla seduta precedente portandosi a 13,81 euro.

Time frame settimanale