Dopo un periodo di assestamento le azioni Pharmanutra sono pronte a ritornare ai fasti dei primi 8 mesi del 2021.

L’andamento borsistico dell’anno in corso, infatti, si può dividere in 3 fasi. I primi cinque mesi dell’anno hanno visto le quotazioni muoversi in un ristretto trading range individuato da un minimo in area 34,3 euro e un massimo in area 38,7 euro. Da maggio in poi, dopo il nostro report in cui davamo un target in area 60 euro, il titolo è partito andando a segnare un massimo a 74 euro il 30 agosto. Da settembre, poi, è iniziato un ritracciamento tuttora in corso che potrebbe presto raggiungere il capolinea in area 57 euro (III obiettivo di prezzo).

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Solo il raggiungimento di questo livello potrebbe finalmente fare ripartire al rialzo le quotazioni di Pharmanutra. Fermo restando che solo a inversione acclarata sarà possibile calcolare precisamente gli obiettivi rialzisti, abbiamo anche abbozzato un calcolo che vede in area 73,6 euro un livello chiave. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 100 euro. Prestare, quindi, molta attenzione onde evitare di rimanere incastrati in violenti movimenti contrari alle proprie posizioni.

La valutazione del titolo

Sebbene le azioni Pharmanutra risultino fortemente sopravvalutate qualunque sia il multiplo di mercato considerato, l’azienda presenta molti punti di forza:

Il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse

Il gruppo genera margini elevati e presenta, quindi, una redditività molto forte.

La situazione finanziaria della società appare eccellente. Questa cosa le conferisce una notevole capacità di investimento.

Le prospettive di crescita degli utili sono molto importanti prospettando per il titolo un futuro molto sereno.

Secondo l’analista che copre il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Le azioni Pharmanutra sono pronte a ritornare ai fasti dei primi 8 mesi del 2021: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pharmanutra (MIL:PHN) ha chiuso la seduta del 11 a quota 37,3 euro in rialzo dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale