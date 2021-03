Al prezzo di 8 euro per azione, il nostro Ufficio Studi in data 18 gennaio, ha inserito la società nella propria watchlist con giudizio Strong Buy. Cosa attendere dopo la giornata di ieri? Il titolo (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 marzo a 9,80 in rialzo del 6,52%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,36 ed il massimo a 9,90.

Come più volte spiegato su queste pagine e nei nostri report, le esplosioni di momentum al rialzo o al ribasso, fanno partire fasi direzionali. Il segnale di ieri, quindi viene catalogato in questo modo: le azioni Officina Stellare potrebbero essere partite per l’atteso raddoppio delle quotazioni.

La società che capitalizza in Borsa circa 51 milioni di euro, progetta e produce telescopi e strumentazione per l’utilizzo aerospaziale.

Ora andremo ad analizzare gli attuali livelli operativi per mantenere il polso della situazione e definire un’ottimale strategia di investimento.

Analisi sommaria degli ultimi bilanci

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) calcolano un prezzo obiettivo a 10,45. Le nostre stime, invece portano ad un fair value in area 20 euro, ulteriormente migliorato rispetto al precedente di 17,50. Abbiamo quindi per l’ennesima volta, alzato il target dal precedente giudizio.

Le azioni Officina Stellare potrebbero essere partite per l’atteso raddoppio delle quotazioni

Oltre a motivi legati ai bilanci degli ultimi anni e all’attuale sottovalutazione dei prezzi correnti, quali sono le ragioni grafiche che ci spingono ad essere così ottimisti?

Strategia di investimento consigliata

La tendenza è rialzista di breve, medio e lungo termine.

Per chi possiede il titolo in ottica di lungo termine come da nostre pregresse indicazioni, mantenere con stop loss a 8,39 e target primo a 10,49 e poi 12,50, da raggiungere per/entro 1/3 mesi. Stop loss di breve termine a 8,95.

Per chi invece vuole comprare il titolo a mercato, può mantenere gli stessi livelli operativi.

Reiteriamo il nostro giudizio: Strong Buy long term.

Come al solito si procederà per step.