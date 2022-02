Le azioni NVP sono in bilico tra il rialzo e il ribasso: i livelli chiave da monitorare con attenzione

Il 2021 è stato per il gruppo NVP un anno eccezionale. I ricavi consolidati della società, infatti, hanno mostrato un incremento del 109%. La società ha visto una crescita corale di tutti i settori, dalla televisione allo sport, con l’aggiudicazione di importanti commesse, tra cui il Taormina Book Fest, la Notte della Taranta, la 59esima edizione del Premio Campiello, due nuove stagioni di DiMartedì e i programmi televisivi Antonino Chef Academy e Master Chef. Inoltre, in ambito calcistico è diventata il punto di riferimento nel mercato italiano ed europeo per le produzioni in UHD HDR (per la prima volta l’intero campionato di Serie A è prodotto interamente in 4K).

Così Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP, ha commentato i dati relativi al 2021 “Siamo estremamente soddisfatti del risultato conseguito nel 2021, durante il quale il Gruppo ha significativamente investito per rafforzare la propria offerta con l’obiettivo di garantire l’avanguardia tecnologica e la personalizzazione dei servizi che ne costituiscono il fattore altamente distintivo”.

Nonostante questi ottimi dati, però, le azioni NVP sono in bilico tra il rialzo e il ribasso. Andiamo, quindi, a individuare i livelli chiave da monitorare con attenzione nelle prossime settimane.

Una nota importante prima di concludere e passare all’analisi grafica. NVP ha una capitalizzazione inferiore ai 30 milioni di euro. Tuttavia, il controvalore degli scambi giornalieri è di poco superiore ai 20.000 euro. Come si vede nel grafico, infatti, il volume medio attuale scambiato in una settimana di contrattazioni si aggira intorno ai 30.000 pezzi. Questo volume corrisponde a un controvalore di poco più di 10.000 euro a settimana. Si comprende, quindi, come con piccole somme sia possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

Le azioni NVP sono in bilico tra il rialzo e il ribasso: i livelli chiave da monitorare con attenzione secondo l’analisi grafica

Il titolo azionario NVP (MILNVP) ha chiuso la seduta del 1 febbraio in rialzo del 2,59% rispetto alla seduta precedente a quota 3,96 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico, ci sono due proiezioni che attualmente convivono. D’altra parte non poteva essere altrimenti visto che dopo il mega rialzo di settembre le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range individuato dal massimo e dal minimo di questa barra: 3,46 euro e 4,26 euro.

Solo la rottura definitiva di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo, linea continua, gli obiettivi sono quelli indicati in figura con massima estensione del rialzo in area 7,72 euro. Al ribasso, invece, gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati dalla linea tratteggiata.

