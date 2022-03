Le azioni NVP hanno rotto gli indugi e accelerato al ribasso. Dove potrebbero approdare?

L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo si trovava in una situazione di estrema incertezza, in bilico tra il rialzo e il ribasso. Avevamo, quindi, indicato in area 3,60 euro e 4,05 euro i livelli da monitorare con attenzione in chiusura di settimana. La loro rottura, infatti, avrebbe potuto determinare un forte movimento direzionale.

Alla chiusura del 25 febbraio le azioni NVP hanno rotto gli indugi e accelerato al ribasso. Dove i potrebbero dirigere secondo l’analisi grafica?

Con la rottura dell’obiettivo più probabile in area 3,32 euro (I obiettivo di prezzo), le quotazioni potrebbe aver aperto la strada a un ulteriore ribasso che ha come obiettivo più probabile area 2,58 euro (II obiettivo di prezzo). Alla rottura in chiusura settimanale di questo livello, poi, il ribasso potrebbe anche raggiungere la sua massima estensione ribassista in area 1,84 euro (III obiettivo di prezzo). Su questo livello, poi, le probabilità di una ripartenza al rialzo potrebbero diventare molto grandi.

Nell’immediato, invece, l’inversione al rialzo potrebbe passare attraverso una recupero immediato in chiusura settimanale di area 3,32 euro.

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo NVP risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Avvertenze

Una nota importante prima di concludere e passare all’analisi grafica. NVP ha una capitalizzazione inferiore ai 30 milioni di euro. Tuttavia, il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 10.000 euro. Come si vede nel grafico, infatti, il volume medio attuale scambiato in una settimana di contrattazioni si aggira intorno ai 15.000 pezzi. Questo volume corrisponde a un controvalore di poco più di 40.000 euro a settimana. Si comprende, quindi, come con piccole somme sia possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

Il titolo azionario NVP (MILNVP) ha chiuso la seduta del 11 marzo in ribasso dell’1,94% rispetto alla seduta precedente a quota 3,04 euro.

