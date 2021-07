Se già in un precedente report avevamo evidenziato come il rialzo previsto fosse a rischio, dopo altri due mesi di contrattazioni possiamo dire che le azioni IVS Group sono in bilico tra un rialzo del 100% e un ribasso del 50%.

Come si vede dal grafico le quotazioni da 6 settimane si stanno muovendo all’interno del trading range 6,16 euro – 6,54 euro. Vista la prolungata sosta all’interno di questo range, la fuoriuscita potrebbe scatenare un forte movimento direzionale il cui tracciato è rappresentato nella figura seguente.

Al rialzo vediamo come l’obiettivo più vicino si trova in area 7,7 euro mentre la massima estensione rialzista si trova in area 11,45 euro per un potenziale rialzo di circa il 100%.

Al ribasso, invece, una chiusura settimanale inferiore a 6,16 euro aprirebbe la possibilità che venga raggiunta la massima estensione ribassista in area 2,75 euro. In questo caso le quotazioni andrebbero incontro a un ribasso superiore al 50%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo IVS Group la raccomandazione media è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Il titolo IVS Group (MIL:IVS) ha chiuso la seduta di contrattazione del 5 luglio a quota 6,26 euro in ribasso del 2,82% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.