Le azioni Italian Wine Brands scelgono la strada del ribasso, i livelli chiave da monitorare

Se a inizio dicembre 2021 ci chiedevamo di quale fosse la sorte di un titolo ingabbiato in una fase laterale, adesso il quadro è molto più chiaro. Prima di entrare nel vivo della discussione, dobbiamo necessariamente ricordare che Italian Wine Brands è un titolo che nel corso degli ultimi cinque anni ha corso molto, oltre il 350%. Conseguentemente una fase di debolezza non sarebbe inattesa.

Come dicevamo, le azioni Italian Wine Brands scelgono la strada del ribasso. Con la rottura del supporto in area 41,5 euro, infatti, si sono create le condizioni per un’accelerazione verso il II obiettivo di prezzo in area 33,8 euro (II obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 25,8 euro.

Questo scenario ribassista, però, stenta ad affermarsi visto che le quotazioni non riescono a staccarsi dal livello chiave in area 41,5 euro. Per le prossime settimane, quindi, è questo il livello da monitorare con attenzione.

Un recupero in chiusura di settimana di questo livello potrebbe far ripiombare il titolo nuovamente nella fase laterale che verrebbe rotta solo dal superamento della resistenza in area 44,5 euro. In questo caso il titolo Italian Wine Brands potrebbe andare ad aggiornare i suoi massimi storici.

La valutazione del titolo Italian Wine Brands

Dal punto di vista della valutazione il titolo è messo molto bene. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, l’analisi in termini di multipli di mercato esprime una forte sottovalutazione. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 60%.

Un altro punto di forza, poi, è rappresentato dalla forte crescita prevista per i prossimi anni. Tanto che negli ultimi 12 mesi la stima da parte degli analisti del fatturato previsto è stata rivista sistematicamente al rialzo.

Gli analisti hanno un giudizio medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35%.

Le azioni Italian Wine Brands scelgono la strada del ribasso, i livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

Le azioni Italian Wine Brands (MIL:IWB) ha chiuso la seduta del 10 febbraio in ribasso dello 0,24% rispetto alla seduta precedente a quota 41,0 euro.

Time frame settimanale