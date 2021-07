Le azioni Inwit sono sopravvalutate e a breve potrebbero intraprendere la strada del ribasso. Diversi sono gli indizi che puntano in questa direzione.

Innanzitutto qualunque sia il multipli di mercato considerato il titolo risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili previsto di 49.06 e 32.49 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli degli utili molto elevati. La società, poi, ha una situazione finanziaria caratterizzata da un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Infine, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Dal punto di vista grafico le quotazioni sono impostate al rialzo, ma da molte settimane sono bloccate all’interno del trading range 9,27 euro – 9,95 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare una sferzata alle quotazioni che potrebbero accelerare in un verso o nell’altro.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura e potenzialmente il titolo Inwit potrebbe raddoppiare le sue quotazioni. Al ribasso, invece, potrebbe tornare in area 8,2 euro dove già in passato si è formato un triplo minimo.

Da notare che in chiusura di questa settimana lo Swing Indicator potrebbe dare un segnale di vendita. Prestare, quindi, molta attenzione.

Le azioni Inwit sono sopravvalutate e a breve potrebbero intraprendere la strada del ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Inwit (MIL:INW) ha chiuso la seduta del 30 giugno in ribasso dello 0,77% rispetto alla seduta precedente a quota 9,512 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimento

Non è un bel segnale quello di oggi sui mercati azionari