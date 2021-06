Dopo avere toccato valori che non vedeva dal 2018, le azioni Iniziative Bresciane sull’orlo del precipizio decideranno il loro futuro nelle prossime settimane. Sì, perché il ritracciamento dai massimi degli ultimi tre anni ha portato le quotazioni a contatto con il fondamentale supporto in area 17,6 euro (I obiettivo di prezzo). Il futuro del titolo, quindi, è molto a rischio. La rottura di questo supporto in chiusura di settimana aprirebbe le porte a un’ulteriore discesa verso il II obiettivo di prezzo in area 16 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 14,4 euro.

Per una ripresa del rialzo bisognerà attendere la rottura della resistenza in area 18,6 euro e/o un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del BottomHunter.

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo è moderatamente sottovalutato. Inoltre offre un rendimento del dividendo che si aggira intorno al 4%. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 12% circa.

Le azioni Iniziative Bresciane sull’orlo del precipizio decideranno il loro futuro nelle prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Iniziative Bresciane (MIL:IB) ha chiuso la seduta del 29 giugno in ribasso dello 0,55% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,1 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

