Dopo che settimana scorsa titolavamo Dopo due settimane consecutive al top le azioni Imvest segnano la peggiore performance settimanale a Piazza Affari, il titolo ha continuato il suo andamento ribassista con una nuova performance settimanale che è stata migliore solo a quella di Autogrill, il peggiore titolo della settimana. Quindi, le azioni Imvest mancano l’occasione del riscatto e accelerano al ribasso.

Il risultato di questa nuova discesa di circa il 10% è stata la conferma della rottura dell’importantissimo supporto in area 0,056 euro. A questo punto non possiamo che attenderci una continuazione della discesa almeno fino al II obiettivo di prezzo in area 0,0078 euro. Le tappe intermedie di questo percorso ribassista sono in area 0,0372 euro e 0,0256 euro. Dal monitoraggio di questi livelli intermedi, quindi, è possibile seguire da vicino l’evoluzione della proiezione ribassista. Da notare che questi livelli potrebbero rappresentare importanti punti di acquisto. L’importante è che si faccia scattare lo stop nel caso di chiusure settimanali sotto i livelli stessi.

Ricordiamo che il titolo non è nuovo a ribassi del genere. Basti solo pensare che negli ultimi tre anni le azioni Imvest hanno perso il 98% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 55%.

I rialzisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale superiore a 0,056 euro.

Dal punto di vista dei fondamentali non c’è molto da essere ottimisti. Infatti, qualunque sia il parametro utilizzato per valutare Imvest il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione di Imvest è di poco superiore ai 3 milioni di euro, per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

Le azioni Imvest mancano l’occasione del riscatto e accelerano al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 9 luglio a quota 0,0475 euro in ribasso del 2,06% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale