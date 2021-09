Le azioni GEL, dopo avere guadagnato oltre il 40% ed essere state le migliori della settimana, dove sono dirette? Questa è la domanda che si staranno ponendo gli investitori di Piazza Affari dopo aver assistito a questa esplosione rialzista come non si era mai vista prima sul titolo. A rafforzare il rialzo c’è anche l’aumento di volumi che sono schizzati di un fattore 6 rispetto alla media degli ultimi 3 mesi.

Ma quale è stata la causa scatenante di questo rialzo?

Il fatturato dei primi sei mesi dell’anno è aumentato di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre la società opera nel settore delle acque che nei prossimi anni potrebbe acquistare sempre più importanza vista la carenza di acqua a livello mondiale.

Dal punto di vista dei fondamentali, però, il titolo risulta essere sopravvalutato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le azioni GEL risultano essere sempre sopravvalutate rispetto sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Prima di passare all’analisi grafica vogliamo evidenziare un aspetto molto importante. La capitalizzazione di GEL è di poco superiore ai 7 milioni di euro e il controvalore medio scambiato giornalmente è inferiore ai 10.000 euro. Senza dimenticare che ci sono molte sedute con niente scambi. Ciò vuol dire che con capitali risibili è possibile condizionare l’andamento del titolo. Si consiglia, quindi, molte prudenza per evitare di rimanere incastrati in posizioni che potrebbero portare a forti perdite in conto capitale.

Le azioni GEL, dopo avere guadagnato oltre il 40% ed essere state le migliori della settimana, dove sono dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

GEL (MILGEL) ha chiuso la seduta del 3 settembre in ribasso dello 1,90% rispetto alla seduta precedente a 1,55 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,57 euro. Questo livello, però, ha offerto una formidabile resistenza che, almeno per il momento, ha fermato la continuazione del rialzo. La settimana prossima, quindi, sarà decisiva per capire cosa accadrà al titolo nelle prossime settimane.

Una chiusura settimanale superiore a 1,57 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 2,14 euro. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 2,70 euro.

I ribassisti prenderebbero il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 1,22 euro.

