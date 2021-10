Esattamente una settimana fa scrivevamo un report dal titolo Le azioni ePrice sembrano avere preso decisamente la strada del ribasso. Quando tornare compratori? La settimana appena conclusasi ha visto una conferma della proiezione ribassista con il titolo che ha perso oltre il 15% risultando essere uno dei peggiori della settimana a Piazza Affari.

Tuttavia se settimana scorsa ci eravamo trovati costretti a parlare di supporti violati, questa volta dobbiamo prendere nota del fatto che i supporti hanno tenuto. La chiusura settimanale, infatti, è stata a 0,0418 euro superiore al supporto in area 0,0410 euro. Un altro indizio rialzista viene dai volumi. La discesa della settimana appena conclusasi, infatti, ha visto una forte riduzione degli scambi che si sono ridotti di circa un fattore 2. Quindi, le azioni ePrice accelerano al ribasso, ma un barlume di speranza resta acceso per i rialzisti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Quanto accadrà la settimana dell’11 ottobre, quindi, avrà un’importanza fondamentale per capire cosa accadrà al titolo.

Una nuova tenuta del supporto, infatti, potrebbe favorire la ripresa del rialzo verso area 0,0592 euro. Solo una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe sancire la definitiva inversione rialzista. Qualora si dovesse tornare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalle linee tratteggiate. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe triplicare il suo attuale valore.

Una chiusura settimanale inferiore a 0,041 euro, invece, farebbe scattare l’ultima gamba ribassista con obiettivo in area 0,0296 euro.

Avvertenze sul titolo

Prima di concludere ripetiamo, in quanto molto importante per un investimento consapevole, quanto scritto settimana scorsa.

Storicamente il titolo ha sempre fatto peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Ad esempio, negli ultimi tre anni ePrice ha perso il 97%, mentre il settore di riferimento ha guadagnato il 72%.

Un altro aspetto molto importante è legato alla volatilità.

ePrice è stata più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana. Va notato che non si tratta di un comportamento eccezionale. La volatilità settimanale di ePrice, infatti, è stata stabile nell’ultimo anno, ed è stata superiore al 75% dei titoli italiani.

Ci troviamo, quindi, in presenza di un titolo sul quale il rischio di movimenti molto violenti è molto alto. Questa caratteristica lo rende particolarmente inadatto a chi non ama il rischio in Borsa. Prestare, quindi, molta attenzione.

Le azioni ePrice accelerano al ribasso, ma un barlume di speranza resta acceso per i rialzisti: le indicazioni dell’analisi grafica

ePrice (MIL:EPR) ha chiuso la seduta dell’8 ottobre a quota 0,0418 euro in ribasso del 2,34% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale