In un report di aprile, quando il titolo quotava in area 7,7 euro, l’indicazione del nostro Ufficio Studi era di un rialzo almeno fino in area 10 euro. Il massimo raggiunto dalle quotazioni è stato in area 9,75 euro per un rialzo del 27% circa. Adesso, le azioni Doxee hanno raggiunto il nostro primo target ma lo spazio al rialzo è ancora tanto.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza è impostata al rialzo, ma non è neanche stato ancora raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 11,8 euro. Qualora, poi, questo livello dovesse essere rotto in chiusura settimanale le quotazioni si dirigerebbero verso gli altri obiettivi indicati nel riquadro rosso in figura. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo porterebbe le quotazioni a fare una performance del 130% rispetto ai livelli attuali.

Lo scenario rialzista verrebbe messo in discussione da una chiusura settimanale inferiore a 8,6 euro.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Doxee il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 5%.

Ricordiamo che i punti di forza del titolo ci sono le eccellenti prospettive di crescita degli utili e la solidità finanziaria.

Il titolo Doxee (MIL:DOX) ha chiuso la seduta del 25 giugno in rialzo dell’8,57% rispetto alla seduta precedente a quota 9,5 euro

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.