Ci sono tanti indizi che ci portano a dire che le azioni Danieli potrebbero essere sul punto di partire per un rialzo del 100%.

Facciamo una premessa, il titolo in questione già viene da un rialzo di oltre il 100% nell’ultimo anno battendo il benchmark del suo settore di riferimento. D’altra parte il nostro Ufficio Analisi ha sempre evidenziato le potenzialità di queste azioni. Ad esempio, a luglio 2020, quando il titolo quotava in area 9 euro, e pubblicavamo un report dal titolo Conviene comprare un titolo azionario sottovalutato che rischia di ritoccare i minimi storici?

Il rialzo che ha accompagnato le quotazioni da area 11 euro fino agli attuali 24 euro è stato egregiamente accompagnato dai nostri indicatori che sono sempre rimasti in posizione rialzista. Nel grafico mensile, infatti, il segnale di acquisto scattato in chiusura di agosto 2020 è ancora in essere.

Tuttavia una nuova esplosione rialzista potrebbe essere alle porte. Come si vede dal grafico mensile, le quotazioni sono su livelli storici importantissimi che dal 2007 a oggi hanno sempre fermato il rialzo del titolo. La chiusura di luglio 2021, però, ha portato un elemento di novità essendo la più alta chiusura della storia del titolo. Una conferma a fine agosto potrebbe dare il via a un nuovo violento rialzo.

Per capire che ci si avvia in questa direzione siamo andati a guardare il time frame settimanale. Il livello chiave da monitorare passa per area 24,6 euro e una chiusura settimanale superiore a questo livello darebbe forza alla proiezione rialzista mostrata in figura. In questo caso la massima estensione del rialzo passa per area 47,75 euro per un potenziale rialzo di circa il 100% rispetto ai livelli attuali.

Qualora, invece, il break rialzista dovesse fallire, allora le quotazioni potrebbero tornare in area 20 euro dove si decideranno le sorti di lungo periodo. La rottura di questo livello in chiusura mensile aprirebbe le porte a una discesa fino in area 10 euro. In caso contrario, tenuta del supporto, avremmo un’ottima opportunità di acquisto.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 17% circa.

Il titolo Danieli (MIL:DAN) ha chiuso la seduta del 11 agosto a quota 24,55 in rialzo del 1,03% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile