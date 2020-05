Nulla di nuovo sotto il sole. Le azioni da comprare oggi secondo gli analisti

Debolezza, volatilità. I mercati continuano a dover fare i conti con l’incertezza sul futuro di un vaccino che sembra avvicinarsi, le incognite di un’economia che non riesce a capire come riprendersi, un virus che non ha nessuna intenzione di andarsene. E con queste cose devono fare i conti anche le azioni da comprare oggi secondo gli analisti

Cosa comprare a Piazza Affari

La collocazione dei Btp Italia supera i 22 miliardi arrivando a 22,3. Oggi partiva la chiamata per gli istituzionali che sembrano aver risposto altrettanto bene. Una boccata d’ossigeno di cui Piazza Affari si accorge solo dopo la mattinata. Il Ftse Mib, infatti, alle 15.40 riesce a superare la parità solo dello 0,1%. Cosa comprare a Piazza Affari? La risposta arriva dagli analisti di Banca Imi che danno un buy, tra gli altri, a Banco BPM (target a 2,10 euro), Exor (59,90 euro), Generali (14,70 euro), Leonardo (9 euro) e Poste Italiane (9,50 euro). Buy anche da Banca Akros che vede bene A2a (1,60 euro), Autogrill (6 euro), Fca (10 euro) e Telecom Italia (0,60 euro). Ma da Banca Akros si spingono anche oltre, nello specifico con un rating accumulate su Brembo (8,50 euro), Generali (15,50) Prysmian (21 euro).

Le azioni da comprare oggi a Wall Street secondo gli analisti

Stesso discorso anche per WalL Street dove gli indici si permettono un saliscendi che, dopo il rosso intravisto nella mattinata italiana, poco prima delle 16 è diventato verde. Seppur di pochi decimi di punto. Le azioni da comprare oggi a Wall Street secondo gli analisti vedono in primo piano nomi come Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE: CMG) che per KeyBanc Capital Markets è ancora Overweight con target a $ 1,125 dal precedente $ 955. Expedia Group Inc. vanta a sua volta una conferma come Buy e aumento di target, a $ 112 da $ 87. A deciderlo è Deutsche Bank che però non si trova d’accordo con quanto fatto in casa Evercore ISI dove il titolo è stato declassato a In-Line da Outperform con taglio del target price a $ 85 da $ 130.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro da citare, per oggi, ci sono i PMI europei meglio del previsto. Infatti quello dei servizi arriva a 28,7 punti invece dei 25 ipotizzati. Sul fronte del manifatturiero, invece, 39,5 punti invece dei 38 previsti. Ultima voce, il composito a a 30,5 punti invece dei 25 previsti. PMI anche negli Usa. E anche qui un raggio di speranza. Il dato manifatturiero arriva a 39,8 invece dei 38 temuti, così quello dei servizi, a 36,9 punti invece di 30. Per domani l’attenzione sarà tutta su Londra con le vendite al dettaglio di aprile.