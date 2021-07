Le azioni Cyberoo a breve potrebbero dare un segnale di acquisto o partire per un profondo ritracciamento. Per capire quale dei due scenari abbia più probabilità di verificarsi ci affidiamo all’analisi grafica di cui tra poco ne riportiamo le conclusioni. Prima, però, andiamo a dare uno sguardo alla valutazione del titolo.

Come scritto in un precedente report, i nostri calcoli, risultato di un attento studio dei bilanci degli ultimi 4 anni giungono a un fair value in area 12 euro, ma le stime potrebbero essere ulteriormente alzate nei prossimi mesi. Rispetto al fair value, quindi, il titolo Cyberoo potrebbe aumentare il suo livello di prezzo del 100% rispetto alle quotazioni attuali.

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo, poi, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Uno dei punti di forza della società è la forte crescita prevista per i prossimi anni. In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, infatti, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Si stima, infatti, una crescita media annua degli utili per i prossimi tre anni pari all’85% circa.

Dal punto di vista grafico la tendenza in corso è rialzista, ma la settimana in corso sta mostrando un’importante debolezza che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più drammatico nel caso in cui ci sia una chiusura settimanale inferiore a 5,78 euro (I obiettivo di prezzo). Questo scenario sarebbe molto negativo per il titolo e potrebbe spingerlo verso area 5 euro. Da notare che per la settimana in corso lo Swing indicator sta per dare un segnale di vendita.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso o nel caso di una chiusura settimanale superiore a 6,18 euro oppure dopo un test e tenuta del supporto in area 5,78 euro.

Cyberoo (MIL:CYB) ha chiuso la seduta del 15 luglio a quota 5,90 euro in ribasso dello 0,67% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale