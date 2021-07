Già nel report pubblicato a maggio evidenziavamo (Un piccolo titolo azionario del settore moda che stenta a decollare a Piazza Affari) come la spinta propulsiva rialzista fosse sul punto di esaurirsi. Anzi, facevamo notare come il grafico si stesse configurando in modo da anticipare un profondo affondo ribassista.

Puntualmente il ribasso c’è stato, ma adesso le azioni CPS International potrebbero essere sul punto di esplodere al rialzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 0,415 euro. Questo livello rappresenta un validissimo supporto che già diverse volte è stato sollecitato dai ribassisti, ma ha resistito molto bene alle pressioni degli orsi. Ciò vuol dire che si potrebbero creare le condizioni per una ripartenza al rialzo. L’unica nota stonata, ma la settimana non è ancora conclusa, è il segnale di vendita che sta per scattare sullo Swing Indicator. Tuttavia, fino a quando il supporto resiste non c’è da preoccuparsi molto. Nel caso di rottura del supporto indicato, invece, le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Una ripartenza al rialzo prenderebbe forza nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,45 euro. In questo caso le quotazioni di CSP International potrebbero dirigersi verso area 0,8 euro.

Da notare che dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato Unica nota positiva è la situazione finanziaria che risulta essere molto solida.

Infine ricordiamo che CSP International ha un flottante di circa di 14 milioni di euro e, soprattutto, scambia pochi volumi al giorno. Per cui bisogna stare molto attenti.

Le azioni CPS International potrebbero essere sul punto di esplodere al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario CSP International Fashion Group (MILCSP) ha chiuso la seduta del 13 maggio in ribasso dello 0,67% rispetto alla seduta precedente a quota 0,443 euro.

