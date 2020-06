Le azioni che correranno nel settore tlc per gli analisti

Nuovi trend in corso e nuove azioni che correranno nel settore tlc secondo gli analisti.

Titoli da comprare con rating buy

Il recente cambiamento nelle abitudini dei consumatori ha portato gli analisti a dare uno sguardo più approfondito a tutte quelle azioni che correranno nel settore tlc per gli analisti. Nei giorni scorsi da UBS erano arrivate alcune indicazioni precise su titoli da comprare con rating buy. In particolare gli analisti confermavano alcuni rating positivi per titoli come Charter (target price a 575 dollari), o T-Mobile (target price a 112 dollari).

Le azioni del mercato italiano

Ma analizzando più ampiamente il settore tlc può essere utile prendere in considerazione nuovi protagonisti. Recentemente, per quanto riguarda le azioni del mercato italiano, Telecom aveva attirato l’attenzione di alcuni analisti. Infatti Banca Akros ed Equita Sim avevano votato entrambe per un Buy. Con la differenza che per la prima il target era a 0,60 euro e per la seconda a 0,47 euro. Mediobanca, invece, si era spinta anche oltre puntando su un rating outperform con target a 0,68 euro. A dare una mano all’ottimismo in generale, le grandi promesse che il 5G sembrerebbe mantenere. Infatti il 5G non sarà solo più veloce, ma fornirà più larghezza di banda. In altre parole: un aumento anche sul trasporto dei pacchetti dati.

Azioni che correranno nel settore tlc per gli analisti

Da qui la possibilità di avere a che fare con realtà in grado di permettere il controllo sugli elettrodomestici. Oltre al fatto che i servizi cloud saranno molto più ampi, versatili e letteralmente real time. Il che ha portato gli investitori ad interrogarsi sulle azioni che correranno nel settore tlc per gli analisti. Tra i grandi protagonisti da monitorare, c’è anche Intel (NASDAQ:INTC), la più grande azienda di semiconduttori al mondo che da oltre mezzo secolo si occupa di computer.

Titoli ottimamente posizionati

Di sicuro è una di quei titoli ottimamente posizionati per trarre il massimo vantaggio dalle potenzialità del 5G. Purtroppo la miopia dei vertici aziendali ha fatto perdere alla società il treno degli smartphone. Una lezione che è stata subito imparata. Infatti l’errore non sarà ripetuto nell’Internet of Things (IOT) come anche nel 5G e nella più ampia Intelligenza Artificiale. Numeri alla mano le azioni hanno visto, da inizio anno, un +42%. E chiunque volesse trovare azioni che correranno nel settore tlc può sfruttare anche un rendimento da dividendo del 2,1%.