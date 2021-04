Le azioni Cerved Group potrebbero scattare al rialzo forti di interessanti prospettive di crescita degli utili. L’andamento delle quotazioni, però, potrebbe essere anche fortemente condizionato dal flusso di notizie finanziare riguardante la società.

Già a inizio marzo 2021 il titolo è schizzato al rialzo del 40% circa a seguito di rumors poi confermati da un comunicato ufficiale della società che recitava quanto segue

Cerved Group S.p.A. conferma che, nell’ambito delle valutazioni relative alla valorizzazione della divisione Credit Management, sono in corso trattative – senza vincolo di esclusiva – con fondi di private equity per la cessione della controllata Cerved Credit Management Group S.r.l..

Queste trattative si sono concretizzate con ION Group che ha lanciato un’OPA sul titolo, con obiettivo delistiing a un prezzo di 9,5 euro. Il processo, però, è ancora all’inizio in attesa dell’autorizzazione della Consob. Tuttavia, già sono iniziate le prime schermaglie con alcuni azionisti che non ritengono equo il prezzo offerto e hanno dichiarato di non aderire all’eventuale OPA.

L’evoluzione di questa processo in corso sicuramente avrà un impatto molto forte sull’andamento del titolo e, quindi, bisognerà essere molto prudenti nel tradare il titolo Cerved Group.

Le azioni Cerved Group potrebbero scattare al rialzo forti di interessanti prospettive di crescita degli utili: Le indicazioni dell’analisi grafica

Cerved Group (MIL:CERV) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 9,69 euro in rialzo dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.

In questo momento le quotazioni del titolo sono superiori all’eventuale prezzo dell’OPA. Va anche detto che le considerazioni di natura grafica che andremo a fare possono essere fortemente condizionate da quanto accadrà a livello societario. Tuttavia va osservato che, indipendentemente dall’OPA, il titolo era impostato al rialzo. Allo stato attuale le quotazioni sono in contatto con la resistenza in area 10 euro (II obiettivo di prezzo) superata la quale il titolo potrebbe continuare a salire fino in area 12,59 euro. Questo livello potrebbe essere il nuovo prezzo dell’OPA nel caso in cui si dovesse assistere a un rilancio per convincere anche gli azionisti più riluttanti ad aderire.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

Ora i mercati azionari partiranno nuovamente al rialzo o al ribasso per un mese?