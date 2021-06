In un precedente report avevamo già discusso dell’OPA proposta da ION Group a un prezzo di 9,5 euro e di come questa operazione fosse in attesa dell’autorizzazione della Consob. L’autorizzazione c’è stata, ma le azioni Cerved Group continuano a mantenersi sopra il prezzo dell’OPA. Come interpretare questa cosa? Il mercato ritiene che il prezzo non sia congruo? Cosa aspettarsi per il futuro?

In questi casi prevedere quello che succederà è molto complicato. Sicuramente se tutto dovesse rimanere come è adesso la società che ha lanciato l’OPA dovrà mettere più soldi sul piatto della bilancia per convincere quanti più investitori possibili. L’offerta, infatti, è condizionata al fatto che l’offerente arrivi a detenere, all’esito dell’offerta, una partecipazione diretta e/o indiretta superiore al 90% di Cerved.

Dal punto di vista dei risultati societari il primo trimestre del 2021 è stato molto buono. I ricavi, infatti, hanno registrato ricavi in lieve rialzo a 124,1 milioni (dai 121,8 milioni del primo trimestre 2020), un ebitda rettificato invariato 52,3 milioni con un’incidenza sui ricavi del 42,2%; un utile netto rettificato in lieve calo a 26,9 milioni (da 27,4 milioni) e un importante aumento dell’operating cash flow a 44,3 milioni (+51,3% da 29,3 milioni). A fine marzo l’indebitamento finanziario netto consolidato è stato di 544,5 milioni pari a 2,7 volte l’ebitda rettificato, in miglioramento dai 587,7 milioni al 31 dicembre 2020.

Le azioni Cerved Group continuano a mantenersi sopra il prezzo dell’OPA: cosa aspettarsi per il futuro secondo l’analisi grafica?

Cerved Group (MIL:CERV) ha chiuso la seduta del 29 giugno a quota 9,76 euro in ribasso dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

Dopo che le quotazioni si sono adeguate al prezzo dell’OPA, il prezzo del titolo si è stabilizzato all’interno del trading range 9,56 euro – 10,07 euro.

Ovviamente fino a quando non scadrà il periodo dell’OPA le quotazioni difficilmente si muoveranno al di fuori di questo trading range. In prima battuta, quindi, si potrebbero sfruttare ritracciamenti fino in area 9,5 euro per operazioni mordi e fuggi sul titolo.

A seconda, poi, di come andrà l’offerta di acquisto si decideranno le sorti del titolo. in ogni caso i livelli indicati avranno un ruolo molto importante e decisivo.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.