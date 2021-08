Le azioni Cementir sono arrivate a un punto nodale del rialzo che potrebbe offrire un’ulteriore performance del 40% da aggiungere a quanto guadagnato dopo che l’Ufficio Studi lo aveva inserito nel mese di novembre nella nostra Lista delle raccomandazioni al prezzo di 5,62 euro.

Che il momento sia particolarmente importante per il futuro del titolo si evince chiaramente dal grafico seguente. Le quotazioni, infatti, si trovano a contatto con area 9,7 euro che già a maggio aveva fermata l’ascesa delle quotazioni facendo scattare un ritracciamento del 15% circa fino in area 8,4 euro.

Per le prossime settimane, quindi, due sono i livelli da monitorare con attenzione: area 9,7 euro e area 9,19 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 9,7 euro farebbe schizzare le azioni Cementir al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura per un potenziale guadagno del 40%. Una chiusura settimanale inferiore a 9,19 euro, invece, potrebbe aprire a un ribasso con massima estensione ribassista in area 5,5 euro.

Prestare, quindi, molta attenzione ai livelli indicati prima di prendere posizione su Cementir.

Dal punto di vista dei fondamentali Cementir presenta numeri eccezionali

Eccone una lista parziale:

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Con un rapporto prezzo/utili a 12.27 per l’esercizio in corso e 10.97 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili.

La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Considerati i flussi di cassa positivi generati dall’attività, il livello di valorizzazione dell’azienda è una risorsa.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti.

Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del caso hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Per gli analisti che si occupano del titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 16%.

Riassumendo: ci sono tutte le condizioni affinché il titolo possa continuare la sua corsa al rialzo anche nei prossimi mesi.

Le azioni Cementir sono arrivate a un punto nodale del rialzo che potrebbe offrire un’ulteriore performance del 40%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 11 agosto a quota 9,64 euro in rialzo del 2,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale