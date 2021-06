Dopo una performance del +50% nell’ultimo anno, le azioni Caleffi potrebbero essere già pronte a riprendere il percorso rialzista.

Sono sei settimane, infatti, che le quotazioni stanno oscillando nei dintorni del I obiettivo di prezzo in area 1,07 euro. Chiaramente, quindi, il futuro del titolo dipende da quanto accadrà in prossimità di questo livello nelle prossime settimane.

Al momento la tendenza in corso è ribassista e il segnale dello Swing Indicator è ribassista, ma il supporto individuato dal livello indicato continua a resistere. Qualora dovessimo assistere a un’accelerazione ribassista l’obiettivo successivo si trova in area 0,87 euro. La massima estensione ribassista passa per area 0,67 euro.

Per vedere un’inversione rialzista, invece, bisognerà attendere la rottura al rialzo della resistenza in area 1,191 euro accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator e/o del BottomHunter.

Se si guarda al rapporto prezzo/utili le quotazioni di Caleffi potrebbero più che raddoppiare rispetto alle quotazioni attuali. Il titolo, infatti, presenta un P/E molto inferiore a quello della media del settore di riferimento. Inoltre la società è una delle più sottostimate con un ratio “enterprise value to sales” di 0.56 per l’anno 2021. Anche l’unico analista che copre il titolo vede Caleffi sottovalutata di circa il 150%.

Le azioni Caleffi potrebbero essere già pronte a riprendere il percorso rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Caleffi (MIL:CLF) ha chiuso la seduta del 25 a quota 1,075 euro in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimento

