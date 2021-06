Le azioni Banca Sistema a breve potrebbero esplodere o al rialzo o al ribasso. E’ da marzo, infatti, che il titolo si sta muovendo a livello settimanale in uno strettissimo trading range laterale compreso tra i livelli 1,982 euro e 2,16 euro.

A questo punto solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo il potenziale di Banca Sistema è di circa il 90% in quanto la massima estensione del rialzo in corso passa per area 3,9 euro. Al ribasso, invece, solo una chiusura mensile inferiore a 1,886 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe definitivamente accantonare l’impostazione rialzista di lungo periodo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30%.

Tra i principali punti di forza di Banca Sistema ricordiamo che la società presenta multipli degli utili molto interessanti. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Le azioni Banca Sistema a breve potrebbero esplodere o al rialzo o al ribasso: i livelli da tenere d’occhio secondo l’analisi grafica

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 21 giugno a quota 2,08 euro in ribasso dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

3 small cap sottovalutate a Piazza Affari che ora potrebbero partire per rialzi anche del 50%