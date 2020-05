Le azioni ASTM ripartono in Borsa insieme al traffico? Gli obiettivi del titolo per il medio termine

Le azioni ASTM hanno sofferto il lockdown causa forte riduzione del traffico sulle autostrade. La sua sofferenza borsistica, però, è stata meno amara di Atlantia in quanto non sottoposta allo stress delle notizie che arrivano dal mondo politico (clicca qui per leggere).

I dati del primo trimestre di ASTM, infatti, non sono stati disastrosi. Il calo del traffico autostradale è stato del 5,15%, mentre i ricavi sono stati pari a 234,2 milioni di euro in discesa del 6,82%. Sono, invece, risultati in forte crescita gli investimenti sulla rete in crescita del 43%.

Gli effetti negativi del lockdown sono stati parzialmente compensati dai dati del Brasile dove si evidenzia un traffico in crescita del 6,6% lungo la rete autostradale.

Nel gruppo si è mossa molto bene la parte legata alla realizzazione delle infrastrutture. Nel primo trimestre, infatti, c’è stata una crescita della produzione del 20,3% a 253,16 milioni ed un portafoglio lavori di 4,3 miliardi, di cui circa il 60% all’estero.

L’indebitamente è salito da 1.352,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019 a 1.422 milioni di euro soprattutto a causa dell’importante programma di investimenti infrastrutturali.

Guardando in prospettiva, poi, va notato che già nella prima settimana di Fase 2 il traffico autostradale sulla rete ASTM è in crescita.

Questi numeri si traducono in un consenso medio degli analisti BUY, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Le azioni ASTM dove possono arrivare: analisi grafica e previsionale

ASTM (MIL:AT) ha chiuso la seduta del 23 maggio a quota 18,59€ in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista con prossimo obiettivo in area 20€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 24,558€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo di oltre il 30%.

I ribassisti riprenderebbero forza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 15,434€.