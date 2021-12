Alla luce dell’attuale situazione grafica, le azioni Askoll Eva sono molto vicine a un’inversione rialzista, ma attenzione alla tenuta dei supporti. Di questo, però, ci occuperemo nella prossima sezione.

Visto il tipo di core business aziendale, se la transizione energetica è il futuro, il futuro in Borsa dovrebbe sorridere a Askoll Eva. Al momento, però, il titolo è ancora lungi da esprimere in Borsa questo suo potenziale.

D’altra parte è proprio di qualche giorno fa un nuovo ordine da un primario operatore europeo di sharing di 250 e-scooter da fornire entro gennaio 2022, per un valore di circa 800mila euro. Questo ordine si aggiunge alle commesse in ambito sharing ricevute nei mesi di marzo e luglio 2021 per un valore complessivo di 7,5 milioni di euro.

Come ha dichiarato l’amministratore delegato di Askoll Eva, Gian Franco Nanni.

«La ripresa di questa tipologia di business è senza dubbio una delle importanti novità del 2021 considerando che l’apporto dello sharing nel corso del 2020 al fatturato di Askoll Eva era stato pressoché nullo, ci fa essere molto ottimisti sulle prospettive future del Gruppo».

Con uno sguardo ai fondamentali notiamo che uno dei punti di forza della società è la forte crescita prevista per i prossimi anni. Allo stato attuale, infatti, il fatturato medio annuo per i prossimi 3 anni è previsto crescere circa 4 volte più velocemente della concorrenza.

Allo stato attuale, invece, la società è penalizzata da una situazione finanziaria disabilitante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Per l’unico analista che copre il titolo Askoll Eva il giudizio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 9% circa.

Le azioni Askoll Eva sono molto vicine a un’inversione rialzista, ma attenzione alla tenuta dei supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Askoll Eva (MIL:EVA) ha chiuso la seduta del 30 novembre in ribasso dello 0,93% segnando un ultimo prezzo a 1,065 euro.

Time frame settimanale

Il futuro di Askoll Eva si deciderà in prossimità dei seguenti livelli di prezzo: la resistenza in area 1,08 euro e il supporto in area 0,984 euro.

Una ripartenza rialzista avrebbe come obiettivi quelli indicati dalla linea rossa tratteggiata. Qualora, invee, si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati dalla linea rossa continua.