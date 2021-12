La discesa iniziata a fine agosto, dopo aver segnato i nuovi massimi storici, è tuttora in corso. Come discusso in un precedente report, il ribasso è iniziato subito dopo la pubblicazione dei dati relativi al secondo trimestre del 2021. L’azienda aveva riportato un solido risultato del secondo trimestre con guadagni e ricavi migliori, anche se i margini di profitto erano stati piatti.

I dati relativi ai primi nove mesi dell’anno, poi, hanno confermato la solidità del business societario con un EPS (utile per azione) che è passato dai 0,35 euro nel 2020 ai 0,39 euro nel 2021.

In generale l’azienda ha riportato un solido risultato del terzo trimestre con guadagni e ricavi migliori. Ecco per sommi capi i risultati del secondo trimestre 2021:

Ricavi: 978,8 milioni di euro (+19% rispetto al 3Q 2020).

Utile netto: 82,8 milioni di euro (in aumento del 10% rispetto al 3Q 2020).

Margine di profitto: 8,5% (in calo rispetto al 9,1% del 3Q 2020).

Complici questi dati, quindi, adesso le azioni ACEA hanno l’occasione di riscattarsi e ripartire al rialzo.

Le raccomandazioni degli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Le azioni ACEA hanno l’occasione di riscattarsi e ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 9 dicembre in rialzo dello 0,28% rispetto alla seduta precedente a quota 18,21 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 17,52 euro e dal quel punto hanno iniziato un rimbalzo. Questo tentativo di ripartire al rialzo potrebbe trasformarsi un qualcosa di più duraturo e solido nel caso in cui ci sia una chiusura settimanale superiore a 18,26 euro.

Da notare che il nostro BottomHunter ha dato un segnale di acquisto che, se accompagnato anche dallo Swing Indicator, potrebbe imprimere una forte svolta rialzista. In questo caso sicuramente il titolo ACEA andrebbe ad aggiornare i massimi storici.

Nel caso, invece, di una rottura del supporto in area 17,52 euro, le quotazioni si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 15,61 euro.