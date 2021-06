Le aziende hanno scoperto che il lavoro da casa fa risparmiare un sacco di soldi. Per questo le aziende sono disposte a pagare questi benefit al lavoratore pur di prolungare lo smartworking che a loro costa meno.

Per ora le aziende hanno risparmiato soprattutto sui costi di energia elettrica e sistemi di riscaldamento o raffrescamento degli uffici. Hanno risparmiato anche sui costi per la pulizia dei locali e sui conseguenti acquisti di materiali per la pulizia o consumabili in genere. In futuro il risparmio potrebbe aumentare. Stavolta lo smartworking è stato improvviso a causa di una pandemia. In futuro potrebbe essere programmato e portare ad una riduzione degli affitti per i locali destinati a spazio lavoro.

Le società provate si stanno organizzando e la cosa potrebbe diventare vantaggiosa anche per i dipendenti.

In che senso è un’occasione anche per i dipendenti

I dipendenti possono spuntare ottimi fringe benefit. Sono quelle somme aggiuntive e diverse dallo stipendio che le aziende sono libere di concedere ai propri dipendenti come incentivi per vari scopi. Queste elargizioni possono essere di svariato tipo e di diverso valore. Si va infatti da semplici buoni spesa, allo smartphone fino all’automobile.

I benefit collegati allo smartworking

Sono considerati benefit collegati al lavoro a distanza il computer, lo smartphone, ma anche sedia ergonomica o una buona lampada per il piano di lavoro. Per il 2021 è prorogato lo sgravio fiscale di cui l’azienda può godere. L’agevolazione arriva fino ad euro 516,46. È interessante soprattutto la possibilità per il dipendente di acquistare una sedia ergonomica da ufficio. In effetti questo è un oggetto che spesso nelle case private può mancare e che può rivelarsi molto appetibile per il lavoratore.

Incertezza per il 2022

Il Governo non ha ancora confermato questi benefit per l’anno prossimo. Ovviamente la speranza è che l’emergenza sanitaria finisca, ma come già detto i periodi di smartworking potrebbero proseguire. In questo caso il Governo potrebbe intervenire prorogando gli sgravi fiscali sui benefits.