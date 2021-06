In questo articolo riportiamo le attese per la prossima settimana per il migliore e peggiore cross valutari major. Dove per migliore si intende quello con la maggiore variazione positiva al rialzo e peggiore quello con la maggiore variazione negativa al ribasso.

Le attese per la prossima settimana per il migliore e peggiore cross valutari major: le indicazioni dell’analisi grafica

Time frame settimanale sul cambio dollaro neozelandese dollaro americano

Il 11 giugno la chiusura del cambio dollaro neozelandese dollaro americano (FXNZDUSD) è stata a 0,7065 in rialzo dello 0,04% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo del 1,85%.

L’impostazione della tendenza in corso è ribassista, ma la settimana appena conclusasi ha dato un’altra occasione ai rialzisti. Il supporto in area 0,6992 appena rotto al ribasso, infatti, è stato immediatamente recuperato lasciando aperte le porte a un’inversione di tendenza di lungo periodo.

Per la prossima settimana, quindi, il livelli da monitorare in chiusura settimanale sono due. Area 0,7118 che se rotta al rialzo darebbe un forte segnale rialzista con conseguente inversione. Area 0,6992 che se rotta al ribasso aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,6792. A seguire, poi, gli altri obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.

Che la situazione non sia proprio chiarissima e che, quindi, bisogna essere prudenti, si evince anche da due altri aspetti. Lo Swing Indicator è in posizione ribassista, mentre il grafico ci dice di un possibile doppio minimo con importanti conseguenze rialziste.

Si consiglia prudenza prima di aprire posizioni in un senso o nell’altro.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame settimanale sul cambio dollaro americano dollaro canadese

Dopo che settimana scorsa il dollaro americano aveva accelerato bruscamente nei confronti di quello canadese, la settimana appena conclusasi ha visto un brusco dietrofront che potrebbe avere conseguenze molto negative per le quotazioni del cross valutario USDCAD. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso la settimana sotto l’importantissimo supporto in area 1,2299 (I obiettivo di prezzo). Se questo break ribassista dovesse essere confermato, allora la tendenza potrebbe invertire al ribasso.

Qualora, invece, si dovesse continuare al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Approfondimento

I dati sull’inflazione frenano l’ascesa del dollaro e l’euro torna a sperare