Il 2020 è stato un anno molto movimentato per le Borse mondiali, ma nonostante ciò c’è stato un indice, tra quelli principali a livello mondiale, che ha portato a casa un guadagno di oltre il 40%. Stiamo parlando del Nasdaq Composite che dopo aver perso circa il 20% da inizio anno in corrispondenza dei minimi di marzo, è poi partito al rialzo e si avvia a chiudere l’anno con un guadagno superiore al 40%.

Continuerà così anche nel 2021? Quali sono le attese per il nuovo anno per il miglior indice azionario del 2020?

Prima di continuare, nei grafici seguenti mostriamo per alcuni dei principali indici mondiali la performance realizzata a partire dal 2 gennaio 2020. Come si può vedere la performance del Nasdaq Composite è di gran lunga superiore a tutti gli altri indici. Lo S&P500, infatti, segue con una performance del 15% circa e il Nikkei225 con un rialzo di poco superiore al 10%. Tutti gli altri indici, eccezion fatta per l’Hang Seng di Hong-Kong che ha perso circa il 6%, infatti, hanno guadagnato poco meno del 5%.

Le attese per il nuovo anno per il miglior indice azionario del 2020: analisi grafica e previsionale sul Nasdaq Composite

Il Nasdaq composite (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 23 dicembre in rialzo dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, la tendenza in corso è al rialzo sia nel medio che nel lungo periodo. Inoltre non ci vedono ostacoli all’orizzonte se non in area 13.720 e 13.920 sul time frame settimanale e mensile, rispettivamente. Superati questi ostacoli, poi, il rialzo potrebbe continuare fino in area 15.150 e 17.580 per il medio e lungo periodo, rispettivamente.

Un primo indizio di cedimento si avrebbe con un chiusura settimanale inferiore a 12.260.

Per i primi mesi del 2021, quindi, non si intravedono ostacoli sul percorso rialzista che potrebbe continuare per almeno un altro 20%. Al raggiungimento, però, di area 15.150 bisognerà alzare il livello di attenzione.

Time frame settimanale

Time frame mensile

