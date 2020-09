Ormai lo smartphone non è solo uno strumento di comunicazione ma anche utile per mettere a segno delle truffe. I ricercatori di Avast hanno fatto una scoperta interessante: le applicazioni truffa che ti rubano soldi a tua insaputa. I possessori degli smartphone vengono tratti in inganno alla grande perché camuffate da app di intrattenimento. Purtroppo non è così e molti ci stanno cascando e quando se ne rendono conto è troppo tardi. Queste app non sono giochi, sfondi o download di musica ma nascondono pubblicità indesiderata e addirittura fanno addebiti fraudolenti. Molti consumatori hanno visto calare il proprio credito senza capire il motivo.

La battaglia di Avast

I ricercatori di Avast stanno portando avanti una battaglia incessante per porre un freno a questo sistema illegale. La società leader nei prodotti per la sicurezza digitale e la privacy ha una ulteriore preoccupazione perché l’app viene promossa tramite TikTok e Instagram. Gli adolescenti e i giovani utilizzano con assiduità questi due piattaforme di social media. Questa fascia di popolazione può cadere in inganno facilmente e scaricare queste app. I ricercatori di Avast hanno fatto suonare il campanello di allarme che riguardano le app truffa. I possessori di smartphone devono stare molto attenti quando scaricano applicazioni che alla vista possono sembrare legali e innocue ma nella realtà nascondono delle insidie.

I truffatori fanno affari

Le app da evitare sono di tipo HiddenAds, un trojan che si traveste da applicazione sicura ma in effetti non lo è. 2,4 milioni di persone hanno già scaricato le applicazioni truffa. I danni non sono solo economici. L’applicazione monopolizza gli smartphone con annunci di frequente e indesiderati. I truffatori hanno già fatto affari per 500mila dollari.

Come rendersi conto dell’app truffa

L’app si installa sullo smartphone ma l’icona non è visibile sul dispositivo. Gli utenti in questo modo hanno difficoltà a risalire all’origine degli annunci. Avast continuamente avverte sulle insidie presenti sugli smartphone: ora c’è da tenere d’occhio le applicazioni truffa che ti rubano soldi a tua insaputa.