Si fa il cambio dell’armadio e i vestiti vecchi si buttano via? No, c’è un modo per trarre guadagno anche da questi. Infatti esistono delle app per vendere vestiti vecchi online e guadagnare soldi. Per avere ordine nel proprio armadio si dovrebbe seguire la regola per cui ogni vestito nuovo, uno vecchio viene dato via. In questo modo si evita di tenere troppi vestiti nell’armadio a fare la muffa. Per non parlare poi delle borse, alcune anche molto costose, che però sono lì, mai usate. E allora perché non guadagnarci qualche soldino?

Le app per vendere vestiti vecchi online e guadagnare soldi

Nel mondo super tecnologico in cui oggi viviamo, nel mondo in cui un capo d’abbigliamento dopo già tre mesi è vecchio, bisogna reinventarsi. Ma non solo, perché oggi il vintage è tornato di moda e quindi sul mercato vi è grande richiesta. Vediamo allora quali sono le app più famose, usate anche dalle star per vendere i vestiti online.

Vestiaire Collective

La prima, forse tra le più famose e usate, è Vestiaire Collective, fondata nel 2009. Quest’app con base in Francia, a Parigi, vende abiti usati di marchi di lusso. Vendere capi su quest’app è molto facile. Infatti basta iscriversi, compilare il modulo di vendita, fare una foto dell’articolo e descriverlo. Dopodiché, il team di Vestiaire farà un check dell’articolo e lo metterà online sul sito. Quando poi il prodotto viene acquistato da un compratore, sarà necessario mandare l’articolo al sito che lo autenticherà. Di seguito Vestiaire invierà il prodotto all’acquirente e verrà fatto il saldo.

Vinted

App nata nel 2008, ma che è da pochissimo arrivata in Italia. Funziona allo stesso modo di Vestiaire. Quindi si caricano sul sito gli articoli vintage che si vogliono vendere e il 100% del prezzo sarà del singolo venditore. Mentre nel caso di Vestiaire solo una percentuale va al venditore, il resto va all’azienda.

Depop

Dal taglio invece un po’ più street è l’app Depop. Fondata nel 2011 da Simon Beckerman, oggi è una delle più famose app C2C con circa 18 milioni di utenti attivi. Su quest’app/social network è possibile seguire i vari account dei sellers, come se fossero dei veri e propri negozi online. Ecco dunque quali sono le app per vendere vestiti vecchi online e guadagnare soldi.

Approfondimento

Le 4 scarpe da comprare con i saldi per essere alla moda.