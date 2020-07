Le app di incontri online e come guadagnarci in Borsa. I diffusi cambiamenti culturali di generazione in generazione non sono una novità. L’era attuale ha contribuito ad alimentare un’ondata di incontri online tra le generazioni più giovani, native digitali. Infatti, quasi la metà delle persone tra i 18 e i 29 anni, oggigiorno, dichiara di aver utilizzato un sito di incontri o una app specifica per trovare un partner. Per i milioni di persone in tutto il mondo che si tuffano nel mondo degli incontri digitali, ci sono decine di piattaforme di incontri online tra cui scegliere. Sempre più spesso, però, molti di questi marchi sono controllati da un’unica, grande società.

Dimenticate le tradizionali interazioni di persona. Gli incontri online sono diventati il modo più popolare in cui le coppie si incontrano, oggi. Anche se il volume di utenti è sempre più grande, il numero di aziende in questo spazio continua però a diminuire. La più grande è Match Group. La società si è buttata testa bassa sugli incontri online, acquisendo circa 20 aziende nel corso della sua breve esistenza. Come risultato, Match Group possiede l’impressionante numero di 45 servizi di dating.

Utilizzando tecniche familiari di espansione aggressiva già utilizzate dalle Big Tech, la grande scommessa di Match Group ha finora dato i suoi frutti. Sono riusciti ad eseguire un modello di abbonamento leggero, basato su software, che si traduce in un sacco di entrate costanti. Come fanno i siti pornografici, per intendersi. O Netflix. Questa strategia ha portato a margini operativi che rivaleggiano con quelli di aziende come Facebook o Microsoft, appunto. Qual è stato il risultato? Dalla loro quotazione nel 2015, le azioni di Match Group sono aumentate del 600%. Facendo raggiungere alla società una capitalizzazione di mercato di 25 miliardi di dollari. Ed eclissando molti altri nomi noti del settore.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Le app di incontri online e come guadagnarci in Borsa

Match Group si vanta di avere diverse piattaforme di incontri. Ma gran parte del successo si riduce solo ad alcune di esse. Quella che ha totalmente sbancato è Tinder, con un impressionante numero di coloro che l’hanno scaricata e installata: 59 milioni di persone. E Il numero di utilizzatori di Tinder continua ad aumentare. Se questo numero fosse una nazione, sarebbe la 25esima nazione più popolosa del mondo. Tinder ha adesso anche più di 6 milioni di abbonati a pagamento, con un incasso medio di circa 20 dollari al mese. Questi ricavi continuano a costituire una grossa fetta di quelli del gruppo.

Quanto è importante Tinder per Match?

Quanto è importante Tinder per Match? Fate conto che, nelle loro presentazioni agli investitori, di solito vengono forniti dati separati solo per Tinder. Mentre parlano di tutte le altre app nel loro catalogo come “Tutte le Altre App”. Nell’ultimo periodo Match Group ha detto che vedono gli appuntamenti tradizionali come il loro più grande concorrente. Un’espressione che dice tutto. Le tendenze socio-culturali, demografiche e tecnologiche sembrano suggerire che gli incontri online non siano solo una moda. Ma che possano essere anche un mezzo concreto, forte, e ben presente attraverso il quale le persone si connettono.

Anche i dati sulla crescita degli utenti non mostrano alcuna fragilità. La maggior parte della base di utenti di Match Group sono Millennial e Gen Z, cioè le due generazioni più giovani. Come detto, nativi digitali, appunto, o quasi. Comunque cresciute nell’era dell’informatica. Ed entrambe le generazioni sono a proprio agio con la digitalizzazione. Oltre ad effettuare più tardi, nel corso della vita, tappe che una volta erano considerate fondamentali. Come il matrimonio. Questo fatto può suggerire che il periodo che trascorreranno nel cosiddetto “periodo degli appuntamenti” sarà più lungo. Buone notizie per una società, ed un titolo azionario, come Match Group.