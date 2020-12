Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci si affanna spesso a cercare rimedi naturali incredibili, consigliati da esperti di dubbia bravura. Mix assurdi di caffè, aglio, banana e semi di girasole che magari non fanno affatto ciò che promettono. In tutto questo, però, ci si dimentica spesso di un rimedio naturale vero, sano, e incredibilmente efficace sotto tantissimi aspetti.

Si tratta della propoli, una sostanza che le api raccolgono dalle piante per poi lavorarla con la cera, gli enzimi e il polline fino a creare una sorta di resina profumatissima. L’aroma dipende dalla pianta da cui la si raccoglie. La propoli è una sostanza in uso fin dall’antico Egitto, dove se ne conoscevano già le proprietà in diversi campi, ma soprattutto in medicina.

Le api ci regalano un rimedio naturale potentissimo ed efficace

Ovviamente, i farmaci rimangono insostituibili. Ma si può utilizzare la propoli per integrare. Del resto, questa sostanza possiede moltissime proprietà straordinarie, confermate in seguito a studi scientifici. Si tratta infatti di un antibatterico naturale – proprietà che possiede anche il miele – e viene usato spesso come componente lenitivo di rimedi per infezioni e ferite sulla pelle.

La propoli in realtà è un vero e proprio antisettico: contiene vermi, batteri e funghi, e contribuisce ad aumentare le difese delle piante. Avendo tra le sue componenti la cera d’api, spesso lo si usa per proteggere le superfici – è utile anche, ad esempio, nella cura del legno. Per tutti questi motivi, era ad esempio uno dei componenti fondamentali del processo di mummificazione.

Per il benessere della gola e contro le malattie da raffreddamento

Le api ci regalano un rimedio naturale potentissimo ed efficace. Un classico “rimedio della nonna” a base di propoli consiste nel mescolare 100 grammi di propoli in un litro di grappa o liquore, facendo macerare il tutto per una decina di giorni. Questo liquido, grazie alla combinazione delle proprietà della propoli con quelle dell’alcool, funziona come rimedio per la tonsillite e il mal di gola, e protegge l’organismo prevenendo raffreddore e influenza.