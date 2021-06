Gran parte degli italiani non sa la differenza tra ciliegie e amarene. Ma c’è un un modo per capire immediatamente la diversità tra le due cugine. E basta veramente poco perché le amarene sono più piccole e dal gusto leggermente più amaro. Le amarene sono le protagoniste in tavola ma non tutti conoscono i veri benefici.

L’origine dell’amarena

Prima di scoprire attentamente i benefici, è giusto dare qualche informazione sulla provenienza di questo particolare frutto. Il primo albero di amarene è stato notato tra l’Armenia e il Caucaso e i Romani, per opera del generale Lucullo importò la pianta in Italia.

Non è il caso di soffermarci ulteriormente su questo aspetto perciò ora approfondiremo maggiormente i valori nutrizionali e le calorie.

Valori nutrizionali e calorie

In estate mangiare tanta frutta apporta un aiuto considerevole per combattere il caldo e dona al nostro corpo freschezza. Le amarene entrano a pieno titolo in questo contesto poiché mangiando 100 grammi di frutta introduciamo nel nostro corpo 84,2 grammi di acqua e solo 42 calorie.

I benefici sul corpo

Dunque le amarene non sono buone solo per il palato ma possiedono interessanti proprietà che fanno bene a chiunque. Infatti contengono determinati composti dotati di un’azione antinfiammatoria e antiossidante.

Addirittura uno studio della Michigan State University hanno messo in luce che determinati composti antinfiammatori sarebbero dieci volte più attivi rispetto alla classica aspirina.

Come consumare le amarene

Dopo questo continuo parlare di amarene e dei suoi effetti benefici a qualche nostro Lettore sarà venuta la voglia di mangiarne una dietro l’altra. Il modo più semplice e diretto è mangiare le amarene fresche, dopo averle accuratamente lavate. Chi vuole invece osare di pi, ma deve stare attento alla dieta, può usare le amarene in una ricca macedonia accompagnata dal gelato.

Le cugine delle ciliegie sono buonissime anche quando conservate sotto spirito oppure sciroppate utilizzando, però, tanto zucchero.