Le alternative economiche ai costosissimi frutti del pino

Esiste un alimento prelibato molto utilizzato nella culinaria italiana e mediterranea. Stiamo parlando dei pinoli, ricercati e molto costosi.

I pinoli sono uno degli alimenti più cari che utilizziamo in cucina. Qui troviamo una simpatica lista di altri cibi molto costosi in commercio.

Il prezzo dei pinoli al chilo va dai 10 euro e può arrivare sino ai 100 euro al chilo per le varietà più rare. Questo prezzo è dato dal fatto che la raccolta dei pinoli è un processo delicato e che dura a lungo. Oltre a ciò, negli ultimi anni in Italia è arrivato un parassita che ha dimezzato i raccolti ed ha contribuito a far crescere il prezzo.

Cosa scegliere

Il sapore balsamico dei pinoli che ci ricorda la resina di pino non è facilmente sostituibile. Nonostante questo, in alcune preparazioni, come il pesto e i sughi, possiamo utilizzare altra frutta a guscio che può imitare il sapore e la consistenza dei frutti del pino. Ecco una breve lista delle alternative economiche ai costosissimi pinoli.

Le mandorle: da utilizzare sgusciate e pelate, hanno una consistenza molto simile a quella dei pinoli, ma un sapore più dolce.

I semi di girasole: si possono utilizzare quelli salati o meno, perfetti se vogliamo la croccantezza del pinolo spendendo moltissimo meno.

Le noci: possono essere utilizzate come sostituto, ma possono essere leggermente amare.

Noci pecan: se vogliamo utilizzare le noci pecan dobbiamo ricordarci di tostarle. Il procedimento è molto semplice, basterà inserirle nel forno per mezz’ora oppure in una padella antiaderente. Forse sono migliori delle noci classiche perché non hanno quel retrogusto amarognolo.

